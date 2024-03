Nur in China, das laut McAndrew von einem Verkaufsrückstand aufgrund von Covid-bedingten Sperrungen profitierte, stieg der Wert 2023 um 9 Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar. Doch als diese Bestände im Frühjahr verspätet auf den Markt kamen, begann auch der chinesische Markt schnell zu sinken. "In der zweiten Jahreshälfte war das Auktionssegment viel flacher", sagt McAndrew. Ohne den Anstieg im Frühjahr, so McAndrew weiter, "wäre es in China ein viel, viel schlechteres Jahr gewesen. Und auch weltweit wäre es ein viel schlechteres Jahr gewesen.”