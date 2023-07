"Die USA sind der grösste Vermögensmarkt der Welt, und in den vergangenen Jahren hat er ein beispielloses Wachstum erlebt", sagte UBS-Vermögensverwaltungschef Iqbal Khan der Nachrichtenagentur Reuters. "Investitionen und der Ausbau unseres Geschäfts in dieser Region haben oberste Priorität", so Khan. Am 12. Juni, dem Tag, an dem die bedeutendste Bankenübernahme seit der Finanzkrise vollzogen wurde, traf sich Khan mit vermögenden Kunden in Südkalifornien. Er leitete auch eine interne Veranstaltung mit den leistungsstärksten Kundenberatern.