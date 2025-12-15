Mike Dargan, derzeit noch Group Chief Operations und Technology Officer wird die Bank per Ende Jahr verlassen. Er werde sich «neuen Möglichkeiten ausserhalb von UBS» widmen, teilte die Bank am Montagabend mit. Der Schritt hatte sich bereits vor ein paar Wochen angebahnt. Ende Oktober war nämlich bekannt geworden, dass Bea Martin per Anfang 2026 die Position als Group Chief Operating Officer antreten wird. Dragan hätte dabei lediglich noch den Technologieteil behalten.