Mike Dargan, derzeit noch Group Chief Operations und Technology Officer wird die Bank per Ende Jahr verlassen. Er werde sich «neuen Möglichkeiten ausserhalb von UBS» widmen, teilte die Bank am Montagabend mit. Der Schritt hatte sich bereits vor ein paar Wochen angebahnt. Ende Oktober war nämlich bekannt geworden, dass Bea Martin per Anfang 2026 die Position als Group Chief Operating Officer antreten wird. Dragan hätte dabei lediglich noch den Technologieteil behalten.
Wie die UBS nun weiter mitteilte, wird die Funktion Group Technology neu an Bea Martin rapportieren. Bis eine definitive Nachfolgeregelung gefunden sei, werde Chris Gelvin als Head Group Technology ad interim fungieren, zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Chief Operating Officer, Group Technology.
Als Bestandteil des Group COO-Portfolios werde Group Technology effiziente End-to-End-Prozesse unterstützen, die Priorisierung von technologie- und KI-bezogenen Veränderungsinitiativen vorantreiben sowie den reibungslosen Abschluss der verbleibenden technologiebezogenen Integrationsmeilensteine gewährleisten, schreibt die UBS weiter.
(AWP)