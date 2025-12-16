Massnahmenbündel der Bafin

Der künftige CEO dürfte bei dem Online-Institut allerdings auf eine Reihe von Problemen treffen. Erst am Montag wurde bekannt, dass die Bafin wegen «gravierender Mängel» im Risiko- und Beschwerdemanagement und bei der Organisation des Kreditgeschäfts ein ganzes Bündel an Massnahmen angeordnet hat. Dazu zählen die Einsetzung eines Sonderbeauftragten und zusätzliche Eigenmittelanforderungen. Zudem darf die Bank in den Niederlanden kein Neugeschäft mehr mit Hypothekenkrediten betreiben.