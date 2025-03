«Die grösste Frage, wenn man über Risiken nachdenkt - und ich glaube nicht, dass die Frage ist, wie viel Wachstum wir haben werden oder nicht - ist die Stagflation», sagte der Leiter des Asiengeschäfts der UBS am Donnerstag auf dem Bloomberg Family Office Summit in Hongkong. «Das ist das eigentliche Risiko da draussen, und das will jeder vermeiden. Und ich denke, die meisten Zentralbanken, einschließlich der Fed, sind eindeutig sehr, sehr darauf fokussiert.»