Die Wertpapierhandels-Division Global Markets der Credit Suisse will ihr Neugeschäft ab dem 22. September zurückfahren, hiess es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Brief an die Global-Markets-Kunden. In Zukunft werde Neugeschäft über juristische Einheiten der UBS konsolidiert. Die Betreuung bestehender Positionen bei der Credit Suisse werde dagegen fortgesetzt, auch wenn diese nicht aufgestockt werden könnten.