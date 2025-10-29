CS-Integration schneller als geplant

Die Bank machte zudem weitere Fortschritte bei der Integration der CS. Der wichtigste Teil - die Überführung der Kundenkonten in der Schweiz - ist bereits zu über zwei Dritteln abgeschlossen. Die UBS sparte zudem weitere Kosten ein in der Höhe von brutto 0,9 Milliarden Dollar. Das Ziel von 10 Milliarden bis Ende Jahr wurde damit bereits ein Quartal früher als geplant erreicht. Bis 2026 sollen es rund 13 Milliarden werden im Vergleich zum Niveau von vor der Übernahme 2022.