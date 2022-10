Die Bank spricht in der Mitteilung von einem "guten Ergebnis in einem schwierigen Umfeld". Die Kunden machten sich allerdings nach wie vor Sorgen über die anhaltend hohe Inflation, die gestiegenen Energiepreise, den Krieg in der Ukraine und die Nachwirkungen der Pandemie, wie sich CEO Ralph Hamers in der Mitteilung zitieren lässt.