Die Grossbank und der Anbieter von digitalen Zahlungs-, Digitalisierungs- und Finanztechnologielösungen wollen künftig Innovationen im Bereich blockchainbasierter tokenisierter Einlagen erforschen und damit die globale Zahlungsabwicklung und das Liquiditätsmanagement von Ant International unterstützen. Wie aus einem Communiqué vom Montag hervorgeht, haben die beiden Parteien hierzu eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet.
Im Rahmen der Zusammenabeit wird Ant International demnach UBS Digital Cash nutzen, eine Blockchain-basierte Zahlungsplattform, die 2024 eingeführt wurde. UBS Digital Cash werde die globalen Treasury-Aktivitäten von Ant International mit Blockchain-basierten Zahlungen unterstützen, die mehr Effizienz, Transparenz und Sicherheit ermöglichen. Gleichzeitig werde die UBS dieses Know-how nutzen, um die grenzüberschreitenden Zahlungslösungen für ihre Kunden zu verbessern.
Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen den Angaben zufolge auch gemeinsame Innovationen im Bereich der tokenisierten Einlagen entwickeln.
(AWP)