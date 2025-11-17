Die Grossbank und der Anbieter von digitalen Zahlungs-, Digitalisierungs- und Finanztechnologielösungen wollen künftig Innovationen im Bereich blockchainbasierter tokenisierter Einlagen erforschen und damit die globale Zahlungsabwicklung und das Liquiditätsmanagement von Ant International unterstützen. Wie aus einem Communiqué vom Montag hervorgeht, haben die beiden Parteien hierzu eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet.