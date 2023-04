Dramatisch waren aber auch die anhaltenden Geldabflüsse. So kam es im ersten Quartal zu einem erneuten Abfluss von Kundenvermögen (Net new money) von 61 Milliarden Franken. Wie die Bank Vontobel in einem ersten Kommentar berechnet, sind es auf die letzten sechs Monate zusammengerechnet 140 Milliarden allein in der Kernsparte Vermögensverwaltung gewesen.