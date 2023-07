Die Zahl der offenen Stellen bei den beiden Grossbanken stieg um je rund 10 Prozent auf jeweils gut 150. Das geht aus einer Analyse des Jobportals Indeed hervor. Indeed erfasst für die Nachrichtenagentur AWP monatlich die von den Banken ausgeschriebenen Stellen, wobei für die Auswertung nur Stellen in der Schweiz berücksichtigt werden. Die Zahl der offenen Stellen bei der UBS liegt mit 151 allerdings immer noch deutlich unter dem Niveau vom Mai (239).