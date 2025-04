Steigende Rezessionsrisiken dürften zudem die Zuflüsse in börsengehandelte Goldfonds (ETFs) ankurbeln, so die Bank, die ihre langfristige Empfehlung für Goldkäufe bekräftigt. «Die jüngsten Zuflüsse überraschten nach oben, was wahrscheinlich die erneute Nachfrage der Anleger nach Absicherung gegen Rezessionsrisiken und den Rückgang der Preise für Risikoanlagen widerspiegelt», hiess es bei Goldman.