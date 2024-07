Das schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die beiden Schweizer Banken hätten Interesse an dem Geschäft, welches mit 300 bis 600 Millionen bewertet werde und Vermögen von etwa 26 Milliarden Euro verwalte, hiess es in dem Artikel. Zu den Interessenten gehöre ausserdem auch die französische BNP Paribas. Die Gespräche seien aber noch im Gange und die potenziellen Bieter könnten noch entscheiden, kein Angebot einzureichen.