Die UBS kündigte ihre Cloud-Strategie den Angaben zufolge 2018 an und plante, innerhalb von vier Jahren ein Drittel ihrer Anwendungen in die Public Cloud zu verlagern. Dieses Ziel sei bereits im Februar 2021 erreicht worden. Nun gehe die Partnerschaft über die reine Nutzung von Cloud-Diensten hinaus und umfasse neu auch die gemeinsame Entwicklung von Innovationen und eine engere Zusammenarbeit in Bereichen wie der Reduzierung von CO2-Emissionen.