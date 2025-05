Die UBS befindet sich laut einem Bericht von Bloomberg vom Donnerstagabend in Gesprächen zum Verkauf ihres Hedge-Fonds-Flaggschiffes O'Connor an Cantor Fitzgerald. Das Ziel ist offenbar, die Risiken in der UBS-Bilanz zu reduzieren, so die Agentur. Weder UBS noch Cantor Fitzgerald wollten gegenüber Bloomberg den Bericht kommentieren.