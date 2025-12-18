Die Klage in Höhe von 2,7 Milliarden Pfund (3,1 Mrd Franken) wurde von Phillip Evans, einem ehemaligen Vorsitzenden der britischen Wettbewerbsbehörde, im Namen von Tausenden von institutionellen Anlegern, Pensionsfonds und Finanzinstituten geführt. Er brachte damals die Klage auf «Opt-out»-Basis ein. Das bedeutet, potenzielle Anspruchsteller werden mit in den Fall einbezogen, sofern sie sich nicht dagegen entscheiden.