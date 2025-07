«Von Anfang an haben wir diese Angelegenheit ernst genommen und jeden Einzelfall individuell geprüft.» Zur Zukunft der betroffenen Berater äusserte sich der Sprecher nicht. Die mit den Verträgen verbundenen Verluste hatten in der Schweiz für erheblichen Unmut gesorgt. Das Institut hatte angesichts dessen sogenannte «Goodwill-Zahlungen» an Kunden geleistet, die die Risiken der komplexen Produkte nach Einschätzung der Bank nicht vollständig verstanden hatten.