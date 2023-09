Der Konzern fahre mit der Integration fort, hiess es in einem Memo der Credit Suisse. Das Research-Angebot des Hauses werde in das der UBS integriert. Dabei werde das kombinierte Global-Markets-Angebot verbessert und rationalisiert. Am 18. September 2023 werde die Credit Suisse beginnen, den Prozess der Abdeckung zu beenden.