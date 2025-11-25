Galderma weise ein branchenführendes Wachstum auf, schreibt der zuständige Analyst Matthew Weston. In den vergangenen Quartalen hätten der Hoffnungsträger Nemluvio sowie das Geschäft mit Fillern und Biostimulatoren seine Schätzungen deutlich übertroffen, insbesondere Sculptra, das die schwächeren Hautfüller mehr als ausgeglichen habe. Aber auch die Markteinführung von Nemluvio übertreffe weiterhin die Erwartungen, und er erhöhe seinen risikobereinigten Spitzenumsatz auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Insgesamt erhöhe er seine EPS-Schätzungen für 2025-2029 um durchschnittlich 15 Prozent.