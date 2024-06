Die Schweizer Grossbank verkauft einen Anteil an einem Gemeinschaftsunternehmen in dem Land an Beijing State-Owned Asset Management (BSAM)a. Partner Founder Securities teilte am Montag mit, dass die Gesellschaft ihren gesamten Anteil von 49 Prozent an dem Joint Venture zu einem Preis von 885 Millionen Yuan (122 Millionen Dollar) veräussern werde. Gleichzeitig verkaufe die UBS einen Anteil von 36,01 Prozent für 91,4 Millionen Dollar an BSAM, wie die Schweizer Bank in einer separaten Erklärung mitteilte. Der Anteil von UBS betrug bisher 51 Prozent. Es ist nicht klar, ob die Bank die restlichen Anteile weiterhin hält.