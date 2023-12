So flog Horta-Osório im Juli 2021 mit dem CS-Jet ans Finale des Tennisturniers in Wimbledon. Später liess er den Jet während einer geschäftlich bedingten Rückreise auf den Malediven zwischenlanden, weil sich dort die Familie des Bankers in den Ferien befand. Zu reden gab auch eine Reise in seine Heimat Portugal.