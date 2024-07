Die Schweizer Grossbank habe eine Vereinbarung für den Verkauf des Bereichs Credit Suisse Insurance Linked Strategies (CSILS) an das Management-Team unterzeichnet, teilte UBS am Dienstag mit. Vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen solle die Transaktion in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Nach dem Vollzug werde die Einheit unter einem neuen Namen unabhängig von der UBS arbeiten und weiterhin Fonds sowie Ein-Anleger-Fonds-Mandate verwalten, die in Versicherungs-Verbriefungen investierten.