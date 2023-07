Die UBS hat ihre Kunden bereits im November über die Pläne informiert. Die neue Richtlinie trat im Januar in Kraft, einigen Kunden wird die Gebühr angesichts dessen ab Juli berechnet. Die UBS lehnte eine Stellungnahme gegenüber dem Hong Kong Economic Journal ab, wie Bloomberg schreibt.



Erst letzte Woche besuchte UBS-Wealth Chef Iqbal Khan seine Mitarbeitenden in Hongkong und Singapur. Bei seinen Besuchen schwor er die Angestellten auf das Ziel ein, mehr Neugelder anzulocken. Davor hatte Khan für die Abteilung Global Wealt Management 180 Manager ernannt. Die Mehrheit der Posten ging an Führungskräfte der alten UBS. In bestimmten Fällen kamen auch Credit-Suisse-Manager zum Zug.