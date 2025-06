Laut Anthi Tsouvali, Strategin bei UBS Global Wealth Management, ist die Erholung der US-Aktien angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zöllen das Beste, was in diesem Jahr passieren kann. Ihr Team erwartet, dass der S&P 500 Index das Jahr bei etwa 6'000 Punkten beenden wird. Das entspricht in etwa dem aktuellen Stand. Dies, weil der Markt versuche, die Auswirkungen der historischen Zölle von Präsident Donald Trump zu quantifizieren.