Die Finanzzahlen für den Zeitraum April bis Mai würden am 31. August veröffentlicht, teilte das Institut am Mittwoch mit. Einen Grund für den Schritt nannte die Bank nicht. Bislang war der Quartalsabschluss für 25. Juli angekündigt. Die "Financial Times" hatte am Wochenende berichtet, dass die UBS wegen der Übernahme der Credit Suisse eine Verschiebung der Zwischenbilanz erwäge.