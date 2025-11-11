Die genauen Gründe für die Verzögerung sind unklar. Einer der Insider sagte, die Integrationsteams seien überlastet. Zudem könnte eine Umstellung vor dem Jahresende die Steuererklärungen der Kunden verkomplizieren. Zwei der Insider erklärten, die Bank könnte den Schritt für dieses kritische und anspruchsvollste Kundensegment verschoben haben, nachdem bei der Übertragung weniger vermögender Kunden Pannen aufgetreten seien. Dabei sei es zu Buchungen gekommen, die korrigiert werden mussten, auch seien Systeme nicht sofort verfügbar gewesen. Zudem bestehe bei der UBS die Sorge, dass die Abflüsse von Geldern ehemaliger Credit-Suisse-Kunden bei der Migration höher ausfallen könnten als erwartet.