Die kriselnde Credit Suisse hatte in den Jahren 2022 und 2023 leitenden Angestellten umfangreiche Bonus-Vorabzahlungen in bar ausbezahlt, um diese an das Institut zu binden. Beim Verlassen der Bank sind solche Vorabzahlungen anteilig zurückzuzahlen. Mit dem Niedergang der CS und der Notübernahme durch die UBS im März 2023 war es bei der CS zu einer Welle von Abgängen gekommen.