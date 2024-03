Sollte der Antrag von der GV angenommen werden, will der Verwaltungsrat von den bis zu 700 Millionen Aktien jeweils rund 78 Millionen Aktien für die beiden im November 2023 ausgegebenen Tranchen von AT1-Anleihen in Höhe von je 1,75 Milliarden Dollar reservieren sowie rund 41 Millionen Aktien für die im Februar 2024 ausgegebenen AT1-Anleihen in Höhe von 1 Milliarde Dollar und rund 20 Millionen Aktien für die im Februar 2024 ausgegebenen AT1-Anleihen in Höhe von 650 Millionen Singapur-Dollar reservieren.