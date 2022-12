Die Bank hat nach der Invasion Anfang des Jahres ihr Neugeschäft in Russland eingestellt und seitdem ihr Engagement in Russland und bei den dortigen Kunden reduziert. Der ehemalige Präsident Axel Weber hatte gesagt, er sehe keine Zukunft für internationale Banken in Russland, selbst wenn es einen Waffenstillstand gäbe. Die Bank verwaltete zum Ende des dritten Quartals rund 8 Milliarden Dollar an Vermögenswerten für Russen, die kein Anrecht auf einen europäischen Wohnsitz haben, wie aus ihren letzten Finanzberichten hervorgeht.