Die Schweizer Grossbank UBS rechnet im zweiten Halbjahr mit einem beträchtlichen Fehlbetrag bei der von ihr übernommenen Konkurrentin Credit Suisse. «Es ist nicht auszuschliessen, dass die Credit Suisse auch in der zweiten Jahreshälfte erhebliche Verluste machen wird», sagte der Vizepräsident des UBS-Verwaltungsrats, Lukas Gähwiler, am Dienstag bei einem Finanzforum zur Zukunft des Finanzsektors in Zürich.