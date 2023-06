Die grösste Fusion im Bankwesen seit der Finanzkrise 2008 ist besiegelt. Die UBS gab den Vollzug der Transaktion in einem offenen Brief in lokalen und internationalen Zeitungen am Montag bekannt. "Heute erreichen wir einen wichtigen Meilenstein", hiess es in dem offenen Brief. "Wir haben den rechtlichen Abschluss der Übernahme von Credit Suisse vollzogen."