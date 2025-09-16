Die UBS könnte ausserdem die relativ hohe Verschuldung ihrer Auslandstöchter beibehalten, anstatt sie wie geplant zu senken. Einige Analysten setzen auf sogenanntes «Upstreaming» – ein Szenario, bei dem ausländische Aufseher es erlauben, überschüssiges Kapital aus den Auslandstöchtern in die Schweiz zurückzuführen. Die UBS plant hier bereits Transfers von rund 5 Milliarden Dollar. Benjamin Goy von der Deutschen Bank sieht zusätzlich Potenzial bei der ehemaligen UK-Einheit der Credit Suisse und bei der US-Tochter der UBS. Dennoch fordern globale Regulierer, dass Banken einen grösseren Teil ihres Kapitals in den jeweiligen Märkten halten; Rückführungen an die Mutterbank sind schwierig.