Welche Ziele hat das Management ausgegeben?

Die UBS hatte Ende August 2023 Mittelfristziele bis Ende 2026 kommuniziert und diese im Februar 2024 teils angepasst. Bis Ende 2026 peilt die Bank eine bereinigte Rendite auf das harte Kernkapital (RoCET1) von rund 15 Prozent sowie eine bereinigte Cost/Income-Ratio von unter 70 Prozent an. Untermauert werden diese Mittelfristziele durch angestrebte Brutto-Kosteneinsparungen von etwa 13,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Basisjahr 2022. Für die Phase der Integration setzt das Management zudem auf klare Kapitalquoten: Angestrebt werden eine harte CET1-Kernkapitalquote von circa 14 Prozent und eine CET1 Leverage Ratio von mehr als 4,0 Prozent.