Die UBS überwache die Entwicklung, hiess es in dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht der Schweizer Grossbank. «Negative Auswirkungen auf die Bewertungen durch höhere Zinssätze und der strukturelle Rückgang der Nachfrage nach Büro- und Einzelhandelsflächen könnten angesichts des erheblichen Engagements von Banken und Nicht-Banken in diesem Sektor breitere Auswirkungen haben.»