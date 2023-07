Bei seinem mindestens dritten Besuch in Asien binnen vier Monaten empfing der Chef des Wealth Managements der UBS Group AG, wie zu hören ist, am Dienstag im Hong Kong Convention and Exhibition Centre sowie am Donnerstag im Sands Expo and Convention Centre in Singapur Hunderte von Mitarbeitern von Credit Suisse und UBS - formell, um den Zusammenschluss beider Banken zu feiern.