Die US-Geldwäscherei-Aufsicht FinCEN verhängte am Montag eine Zivilbusse von 125 Millionen Dollar gegen die UBS-Einheit UBS Financial Services. Das sei die höchste je gegen einen Broker-Dealer wegen Verstössen gegen den Bank Secrecy Act verhängte Strafe. Die Grossbank wird dabei explizit als Wiederholungstäterin bezeichnet.