Zellweger-Gutknecht argumentiert, Swissness sei «ein sehr wichtiger Wert für die UBS, um sich anzuheben». Zudem sei die Finanzmarktaufsicht in Singapur nicht weniger strikt als hierzulande. An Standorten wie den USA oder Grossbritannien wäre die UBS eine Grossbank unter vielen - «vom Zugang zur Politik, wie ihn die UBS in der Schweiz immer wieder genutzt hat, ganz zu schweigen», so die Professorin für Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Basel.