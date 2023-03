Laut der Financial Times bietet die UBS an, die Credit Suisse für bis zu 1 Milliarde US-Dollar in einem All-Share-Deal zu kaufen, um den angeschlagenen Kreditgeber zu übernehmen. Die Schweizer Behörden planen, die Gesetze des Landes zu ändern, um eine Aktionärsabstimmung über die Transaktion zu umgehen, da sie sich beeilen, einen Deal vor Montag abzuschliessen, berichtete die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf vier Personen mit direkter Kenntnis der Situation.