Gegenüber der Zeitung machte die Bank dem Bericht zufolge keine konkreten Angaben zu den Plänen, teilte jedoch mit, sie wolle den Stellenabbau «so gering wie möglich» halten. Dieser solle sich über mehrere Jahre erstrecken und vor allem durch natürliche Fluktuation und Frühpensionierungen erreicht werden. Für die Schweiz rechne die Bank weiterhin mit rund 3000 Entlassungen im Zuge der Integration der Credit Suisse.