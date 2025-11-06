Der US-Autozulieferer First Brands war Anfang Oktober in Schieflage geraten und hatte Insolvenz beantragt. Über eine kleine Anzahl von Fonds sei auch die UBS mit ihrer US-Tochter O'Connor in First Brands investiert, sagte UBS-Finanzchef Todd Tuckner vor einer Woche bei einer Telefonkonferenz. Auf der Bilanz selbst habe die UBS kein Exposure in First Brands. Zudem beträfen die Fonds nur «fortgeschrittene Investoren». Laut der FT beträgt das Engagement der UBS mehr als 500 Millionen US-Dollar.