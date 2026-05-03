Mächtige Kundenberater

In Nordamerika habe die UBS heute rund 25'000 Mitarbeitende, unter ihnen 5700 Finanzberater, ein Vielfaches mehr als in anderen Regionen, heisst es im Medienbericht weiter. Das Problem dabei sei aber, dass das Geschäft von den Beratern abhängig sei. Sie würden wie unabhängige Unternehmer agieren, die mit der UBS zusammenarbeiten und Zugang zu ihrer Plattform und ihren Produkten gewähren. Die mächtigen Berater würden die Kundenbeziehung besitzen und nicht die Bank.