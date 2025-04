In der Vermögensverwaltung, bei den Konzernfunktionen und im Wertpapierverwahrungsgeschäft sollen insgesamt 180 Jobs wegfallen, wie es in einem Brief der Grossbank an die Gewerkschaften hiess, den Reuters am Dienstag einsehen konnte. Das Investmentbanking sei vorerst nicht von dem Stellenabbau betroffen. UBS beschäftige in Italien 602 Mitarbeitende. Von der Bank war vorerst keine Stellungnahme zu erhalten.