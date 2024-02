Aktionäre sollen profitieren

Zudem hat die UBS ihr Ziel für die verwalteten Vermögen in der Vermögensverwaltungseinheit (Global Wealth Management (GWM) definiert. Bis im Jahr 2028 will sie dort auf verwaltete Vermögen von mehr als 5 Billionen Dollar kommen. Sie rechnet mit Neugeldzuflüssen (Net New Assets NNA) von etwa 100 Milliarden Dollar pro Jahr bis einschliesslich dem Jahr 2025. Bis 2028 sollen dann pro Jahr rund 200 Milliarden an NNA erreicht werden.