Für die UBS ist es entscheidend, das Geld und das Vertrauen der Kunden in der Schweiz zurückzugewinnen. Das Institut muss auch versuchen, Kunden zu halten, die bei beiden Banken Gelder hatten und nun ihre Risiken streuen wollen. «Es wird nicht einfach sein, die mehr als 200 Milliarden Dollar an Kundengeldern, die die Credit Suisse im vergangenen Jahr verlassen haben, zurückzugewinnen», erklärte Konzernchef Sergio Ermotti Ende August. «Aber es ist eine unserer obersten Prioritäten, so viel wie möglich zurückzugewinnen.»