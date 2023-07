Diese Konstellation unterscheidet sich vom Kreditgeschäft der Credit Suisse mit vermögenden Personen in anderen Teilen der Welt. In der APAC-Region gingen Kredite an Privatpersonen und an deren Unternehmen Hand in Hand und waren im Vergleich zu anderen Regionen öfter Teil derselben Kundenbeziehung, heisst es. In der Spitze hatte die Credit Suisse in ihrer Asien-Pazifik-Sparte mehr als 45 Milliarden Franken Kredite an vermögende Kunden vergeben. Weltweit ist etwa ein Viertel des Kreditportfolios im Wealth Management strukturiert, etwa die Hälfte des Portfolios besteht aus risikoärmeren einfachen Lombardkrediten.