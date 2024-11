Und das geschah dann auch, zumindest teilweise: So stieg die UBS Ende Juni in China mehr oder weniger aus dem Wertpapiergeschäft der früheren Credit Suisse aus. Die Grossbank verkaufte zwar nicht den gesamten Anteil von 51 Prozent, aber einen Anteil von rund 36 Prozent der «CS Securities» an die «Beijing State-owned Assets Management» (BSAM). Damit hält die UBS an dem Joint Venture lediglich noch rund 15 Prozent und keine Mehrheitsbeteiligung mehr.