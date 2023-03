"Wir haben diese Transaktion nicht gesucht, waren aber in einer guten Ausgangslage", erklärte Konzernchef Ralph Hamers in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden Mitteilung an die eigenen Mitarbeiter. "Wir sehen es als Chance für die Beschleunigung unseres Wachstums. Wir haben Credit Suisse nicht übernommen, nur um sie dann zu schliessen." Auf Druck der Schweizer Regierung und der Aufsichtsbehörden hatte die UBS vor gut einer Woche die Notübernahme der Credit Suisse angekündigt. Den Vollzug der Transaktion stellte die UBS in einigen Wochen oder wenigen Monaten in Aussicht.