Trotz der angekündigten Pausierung waren am Markt bis am Dienstag noch letzte Rückkäufe zu beobachten. "In diesen Tagen" würden dieser aber gestoppt, hiess es von der Bank. Am Mittwochmorgen fand noch kein weiterer Handel auf der zweiten UBS-Handelslinie an der Börse statt. Diese zweite Handelslinie wurde eigens für das Aktienrückkaufprogramm eingerichtet.