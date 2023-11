"Wir werden alle Sponsoringverpflichtungen, die wir eingegangen sind, mindestens bis Ende 2025 einhalten", sagte UBS-CEO Sergio Ermotti am Dienstag am "Forum des 100" in Lausanne. Ermotti sagte, die Bank kommentiere keine einzelnen Sponsoringdeals, fügte aber hinzu: "Wir freuen uns, Roger zu haben."