Sollte sie in Schwierigkeiten geraten, müsste sie erneut vom Staat gerettet werden. «Dieses Risiko ist völlig inakzeptabel», so Brunetti. «Die UBS-Rettung könnte die Solidität des staatlichen Haushaltes ernsthaft gefährden und den Bund im Extremfall in die Nähe eines Staatsbankrotts bringen.»